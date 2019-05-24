Россияне стали меньше брать ипотечных кредитов

Российский рынок ипотеки продолжает падать.

Как сообщает "Объединенное кредитное бюро", это обусловлено ростом ставок по жилищным кредитам. По итогам апреля текущего года банки выдали россиянам 90 тыс. ипотечных кредитов, что на 21% меньше, чем в том же месяце 2018 года. При этом средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%, с 1,99 млн до 2,23 млн руб.

Как говорят эксперты, возможно уже во втором полугодии, после перехода на счета эскроу и при отсутствии стрессов в экономике, ипотечные ставки снова начнут снижаться, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, средняя ставка по ипотечным кредитам в течение трех лет должна упасть до 8%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин. Он отметил, что если Банк России добьется ценовой стабильности и снижения инфляции до 4%, стоимость фондирования для банков с высокой вероятностью упадет до 5%, а вслед за ней снизятся и ставки по ипотеке. В настоящее время, как отметил Тулин, инфляция составляет 5,2%, а средняя ставка по вкладам - 7%.

Несмотря на рост ставок, по итогам первого квартала 2019 года банки выдали ипотеки на 618,4 млрд руб., что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.