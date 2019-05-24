Опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете опубликовано видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко (Потап), и Насти Каменских.

Торжество состоялось в одном из ресторанов Киева. На кадрах видно, как молодожёны обмениваются кольцами под ликование присутствующих на торжественном мероприятии, которое прошло в лесу.

Каменских сообщила, что 23 мая для неё и её избранника стало "тем самым днём". Исполнительница опубликовала фото в свадебном платье.

Проект "Потап и Настя" известен по таким композициям, как "Чумачечая весна", "Не пара" и другим.