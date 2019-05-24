Рогозин сообщил, когда россияне высадятся на Луне

Пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа запланирован на 2030 год.

Такая информация содержится в презентации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, представленной в МГУ.

Так, в 2029 году планируется облет Луны, а после 2030 года - развертывание на естественном спутнике Земли модулей для жизни и работы космонавтов, сообщает РИА "Новости".

По словам Рогозина, высадка американских астронавтов на Луне, которую США запланировали на 2024 год, будет больше похожа на шоу, чем на реальное освоение спутника.

Как сообщалось ранее, США планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну. В ходе экспедиции американцы планируют отработать технологии пилотируемого полета на Марс.

НАСА запросило на 2020 финансовый год бюджет в размере $21 млрд, что на 6% больше прошлогоднего. На лунную программу предполагается выделение до 50% средств бюджета, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что НАСА просит Роскосмос разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.