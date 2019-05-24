ЦБ отказался от запрета микрофинансирования

Банк России выступает против запрета микрофинансирования.

Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, в случае запрета жители страны могут пойти за займами к нелегальным кредиторам. При этом глава Центробанка отметила, что в ЦБ понимают, что "люди обращаются к микрозаймам не от хорошей жизни, часто для того, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты".

По данным Набиуллиной, доля займов, которые выданы микрофинансовыми организациями, сегодня составляет всего 2% из всего объема выданных россиянам кредитов. Как считает регулятор, надо не запрещать, а более пристально контролировать.

Тем временем, банки, коллекторы и микрофинансовые организации России стали чаще взыскивать через суд с жителей страны долги, которые образовались по кредитам.

Как выяснили эксперты Финансового университета при правительстве, в прошлом году было удовлетворено на 43% больше подобных исков, чем годом ранее. Как отмечается, наибольшее внимание кредиторы обращают на небольшие задолженности.

Так, рост в сегменте сумм до 50 тыс. руб. в 2018 году был почти двукратным – 3,1 млн исков. Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам, сообщают "Ведомости".