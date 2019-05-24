Экс-помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Бывшему помощнику американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Политика внесли в "черный список", который появился в ответ на персональные антироссийские санкции Вашингтона. Виктория Нуланд собиралась посетить конференцию в Москве, организаторами которой выступают Российский совет по международным делам, Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.

Известно, что российский "черный список" официально нигде не опубликован, сообщает Lenta.ru.

В январе 2017 года стало известно, что Виктория Нуланд ушла из Госдепартамента США.