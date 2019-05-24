20 Сентября 2020
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Политика В России
виктория нуланд, официальный представитель ГосДепа США (2014) | Фото:www.gazetaexpress.com

Экс-помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Бывшему помощнику американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Политика внесли в "черный список", который появился в ответ на персональные антироссийские санкции Вашингтона. Виктория Нуланд собиралась посетить конференцию в Москве, организаторами которой выступают Российский совет по международным делам, Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.

Известно, что российский "черный список" официально нигде не опубликован, сообщает Lenta.ru.

В январе 2017 года стало известно, что Виктория Нуланд ушла из Госдепартамента США.

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Экс-помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

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Теги: США, виза, Виктория Нуланд



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