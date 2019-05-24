В московском метро вновь застряли поезда с людьми

Вечером 23 мая в тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами.

Авария произошла на серой ветке. Неисправный поезд остановился на станции "Алтуфьево". По этой причине движение было заблокировано. Из-за этого в тоннеле застряли два поезда с пассажирами, которые отъехали от станции "Бибирево".

После этого были запущены маршруты наземного транспорта, сообщает Lenta.ru.

Движение отсутствовало 35 минут. Пассажиры вели себя спокойно, паники не было, сообщает ТАСС.

Причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда 760-й серии, сообщили в столичной подземке.

Напомним, 21 мая застрявший в тоннеле поезд стал причиной сбоя в движении на Солнцевской линии столичного метро. Поезда не ходили от "Парка Победы" до станции "Савеловская". Причиной инцидента назвали падение напряжения в контактном рельсе.

В январе из-за подтопления было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".