Блогер Навальный кормится с рук сбежавших из России преступников и олигархов

То, что Навальный избирательно подходит к выбору жертв своих «расследований», известно давно. Критикуя одних олигархов, блогер не упоминает в своих материалах других.СМИ уже писали, что Навальный, например, лоялен к руководству «Альфа Групп» в частности.

Как ранее отмечал политолог Евгений Минченко, Навальный – это «точка выхода» в баталиях влиятельных мира сего. Экс-глава московского штаба Навального Виталий Серуканов отметил, что заказными были, в частности, расследования против Чайки, Дерипаски, Шувалова и информационная кампания против МТС.

Что касается «Альфа Групп», то член партии «Яблоко» Сергей Митрохин еще в 2013 году публично заявлял о некой связи. "Навальный связан с «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Вот его один из высших менеджеров Владимир Ашурков является консультантом Навального. Здесь я ничего нового не сказал", -заявил Митрохин в интервью "Известиям".

Если Митрохин прав, то неудивительно, что проводить финансовые операции неоднократно уличенного в неблаговидных делах ФБК Навальный предпочитает именно через «Альфа Банк».

По неподтвержденным данным, Навального и Фридмана мог свести Владимир Ашурков, бывший топ-менеджер «Альфа Групп» и бывший глава так называемого ФБК. По крайней мере, г-н Ашурков знает и того, и другого. Ходят слухи, что в конце концов Фридман избавился от Ашуркова как раз из-за его чрезмерного увлечения политикой, а также откровенной переписки, слитой в Сеть. В письме Навальному Ашурков, мягко говоря, неуважительно, называет Фридмана «богатым кротом», обещая блогеру «обеспечить движуху с помощью влиятельного покровителя».

Сейчас Ашурков в бегах. Осевший в Лондоне бывший топ-менеджер «Альфа Групп», надо полагать, до сих пор на короткой ноге с Навальным. К слову, блогер нередко брался за заказы западных покровителей.

Например, Навальный, как можно предположить из переписки, должен был «мочить» российские компании по заказу находящегося в международном розыске Уильяма Браудера. По неподтвержденным данным, поддерживает Навального и другой сбежавший в Лондон «толстосум» Юрий Калоев, обвиненный в хищении 760 миллионов рублей. Из британской столицы также, как известно, работает беглый олигарх Ходорковский.

Британия вообще является неким «логистическим центром» антироссийской кампании. Именно в Лондоне, судя по всему, распределяют ее финансирование и ставят задачи перед так называемыми оппозиционерами и либеральными СМИ. Это, в том числе, например, подтвердил слив хакеров Anonymous, раскрывших схему работы «антироссийского аппарата» на примере дела Скрипалей.