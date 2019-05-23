Во Франции у бывшего кандидата в президенты Гвинеи украли бриллиант стоимостью 45 млн евро

Во Франции у бывшего кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате неизвестные злоумышленники украли бриллиант стоимостью 45 млн евро, об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Встреча Диубате и неизвестных прошла в отеле - мужчины представились экспертами по драгоценным камням. В тот момент, когда женщина отвлеклась, они подменили камень и отдали владелице коробку с фальшивкой.

Скоро Диубате обнаружила подмену и обратилась в полицию, однако похитители уже скрылись.

Сейчас их ищут по камерам видеонаблюдения.