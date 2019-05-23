"Красная машина", обыграв США, вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею

Хоккейная сборная России в сложнейшем матче против США в 1/4 финала Чемпионата мира-2019 одолела своего соперника и вышла в полуфинал.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

В первом периоде на второй минуте Никита Гусев открыл счет в матче, на 16-ой минуте счет стал 2:0. Однако во втором периоде американцы смогли сократить разрыв - на 23-й минуте защитник Брэди Шей сделал счет 2:1.

Третий период подарил болельщикам шайбу от Кирилла Капризова, но почти тут же Ноа Хэнифин сократил счет до 3:2. На 48-й минуте Михаил Григоренко забил шайбу в ворота команды США - счет стал 4:2. За несколько минут до конца встречи американцы опять сократили счет - болельщики увидели на табло 4:3, однако, даже сняв вратаря, "звездно-полосатые" так и не смогли одолеть "красную машину".

В полуфинале хоккейного первенства мира, который пройдет 25 мая, сборная России встретится с победителем четвертьфинальной встречи между командами Финляндии и Швеции.