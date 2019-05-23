В Шадринске проведут расширенный экологический мониторинг

С 27 мая в Шадринске начнут отбирать пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ.

Он закончится 10 июня - специалисты завода "Технокерамика" через аккредитованные лаборатории филиала Центра лабораторного анализа технических изменений по региону проведут анализ проб.

Жители Шадринска смогут увидеть заборы проб - они пройдут у домов №39 и 68 на улице Автомобилистов, у дома №3 на улице Российской и у домов №11 и 4 на улице Промышленной.

Еще в конце марта этого года "Технокерамика" представила программу расширенного экомониторинга на заседании Общественной палаты Шадринска, создали специальную рабочую группу.