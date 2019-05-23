19 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми десятерым наркодилерам вынесли приговор

В Перми вынесли приговор 10 участникам ОПГ, занимавшимся сбытом наркотиков в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.

Мужчины в возрасте от 22 до 34 лет и 36-летняя женщина оборудовали тайники с N-метилэфедроном на территории края. Отмечается, что они не знали друг друга. Всего было обнаружено свыше 100 тайников с запрещенными веществами.

"Суд признал злоумышленников виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой, и приговорил их к лишению свободы на срок от 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима до 13 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, каждый из осужденных обязан выплатить штраф в размере от 50 до 200 тыс. руб.

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В Перми десятерым наркодилерам вынесли приговор

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Теги: наркотики, Пермский край, ОПГ, МВД



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