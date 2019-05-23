Арест Абызову продлен до 25 июля

Арест экс-министру по вопросам "Открытого правительства" Михаилу Абызову продлили до 25 июля. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает МИА "Россия сегодня".

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Таким образом, обвиняемый в организации преступного сообщества и мошенничестве Абызов остается в СИЗО.

На заседании суда присутствовала супруга экс-чиновника Валентина Григорьева, а также его родственники.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сегодня в квартире бывшего министрабыли найдены наркотики. По этому факту было возбуждено уголовное дело, выделенное в отдельное производство.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.