19 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО Крым Москва
Ред Вингс Red Wings (2013) | Фото:avianews.com

Из-за дебошира самолет, летевший из Москвы в Симферополь, вернулся в аэропорт вылета

Самолет, следовавший по маршруту "Москва-Симферополь" сегодня утром вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за дебошира на борту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика Red Wings.

Инцидент произошел утром - вылетев из Домодедово, самолет прервал полет и вернулся в аэропорт вылета спустя 38 минут.

В настоящее время самолет, выполнявший рейс WZ-307, благополучно совершил посадку в Симферополе. Общая задержка рейса составила 3ч. 20 мин.

"На борту самолета Red Wings был дебошир, который создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров. На 20 минуте полёта командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Домодедово. В аэропорту самолет встречали представители правоохранительных органов и медицинской службы аэропорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства инцидента. Дебоширу по прилету в московский аэропорт потребовалось срочное оказание медицинской помощи.

 

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Из-за дебошира самолет, летевший из Москвы в Симферополь, вернулся в аэропорт вылета

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Теги: вылет, москва, симферополь, аэропорт, дебошир



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