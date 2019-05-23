Священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре, лишили сана

Священника, напавшего с ножом на одного из монахов в Троице-Сергиевой лавре, лишили сана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе монастыря.

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел накануне около 21.00 мск.

Уточняется, что игумен Севастиан (Запольнов) находился в состоянии крайнего алкогольного опьянения и, будучи вне себя, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом несколько ранений.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает, он был доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. "Причиной конфликта, приведшего к столь печальным последствиям, стало неадекватное состояние отца Севастиана вследствие чрезмерного употребления алкоголя", - говорится в официальном сообщении монастыря.

Лишение игумена священного сана утвердил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.