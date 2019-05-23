Зеленский захотел сделать "правительство в смартфоне"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске онлайн-проект "Лифт", который позволит всем желающим представить свои идеи по цифровизации государства. Об этом он сказал на конференции в Киеве.

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"Как было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, какие чуваки избирались", - сказал Зеленский.

Он повторил свою идею "сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне".

В комментариях многие украинские пользователи критикуют Зеленского за показную открытость при наличии более насущных проблем.