19 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
строительные работы, ремонт дорог, знак (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске УФАС в третий раз приостановило заключение контракта на ремонт дорог

УФАС в третий раз рассмотрит жалобу на аукцион по ремонту дорог в Челябинске с начальной стоимостью 827 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, речь идет об аукционе на выполнение работ в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящий момент он приостановлен.

Жалоба поступила от ООО "ИнПрофСтрой". По мнению заявителя, после внесения изменений в документацию об аукционе были сокращены сроки подачи заявок и не установлены дополнительные требования к участникам, которые должны предъявляться при проведении закупок отдельных видов работ, в том числе работ по ремонту объектов улично-дорожной сети.

"Компания просит признать жалобу обоснованной, аукционную документацию не соответствующей законодательству о контрактной системе, результаты проведения аукциона отменить", - рассказали в пресс-службе УФАС.

Заседание назначено на 29 мая.

Добавим, что ранее УФАС уже дважды отменяло итоги этого аукциона.

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В Челябинске УФАС в третий раз приостановило заключение контракта на ремонт дорог

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Теги: УФАС, ремонт дорог, аукцион,



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