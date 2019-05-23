Минпросвещения предложили провести референдум об отказе от шестидневной учебной недели

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением провести общероссийский школьный референдум о пересмотре шестидневной учебной недели. По словам депутата, выбор должны сделать родители, голосование Милонов предложил провести на портале госуслуг, передает корреспондент Накануне.RU.

"Шестидневка" отнимает у детей отдых, ребенок растет без семьи, заявил Милонов на тематической пресс-конференции. Он считает, что последнее слово должно быть за родителями.

"Нужно узнать у них, готовы ли они поддержать пятидневную учебную неделю? Хотите, чтобы ваш ребенок отдыхал всего сутки, меньше чем взрослый? Значит, пусть будет так. Референдум можно провести среди родителей, чьи дети, учатся в школе и собираются в нее идти", - выступил он в НСН.

Инициативу о проведении родительского голосования поддержала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что комитет регулярно получает обращения от родителей о необходимости перехода к пятидневной учебной неделе. Вместе с тем реформа должна пройти не за счет исключения из программы необходимых тем, сказала она.

Сейчас продолжительность учебной недели школы определяют самостоятельно. В ряде территорий принято решение перейти на "пятидневку".