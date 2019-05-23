На Ямале насильник несколько раз надругался над жертвой и бросил её в мороз голой умирать

27-летнего жителя Салехарда судят за жестокое изнасилование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

25 февраля нетрезвый мужчина пришёл к своей знакомой в её съёмную квартиру. Не застав подругу дома, он ворвался в комнату её соседки и, угрожая ножом, заставил её выйти на улицу и сесть к нему в машину. Посадив жертву в автомобиль, преступник срезал с неё всю одежду и выбросил вещи в окно.

После этого, несколько часов катаясь по трассам Салехард – Аксарка и Салехард – Надым, насильник неоднократно надругался над потерпевшей. Несколько раз их машина слетала в кювет, и злоумышленник останавливал других водителей, прося помочь. Пострадавшая пыталась сбежать, но когда она просила о помощи, злоумышленник называл её своей супругой, а после затаскивал в машину и избивал.

Застряв в очередном сугробе, преступник не смог завести машину, и они до утра просидели в остывшем автомобиле. Потом предполагаемый насильник бросил голую жертву умирать, а сам на "попутке" уехал в Салехард. Однако вскоре сжалился над пострадавшей и забрал её. В ходе следствия вину он признал, но не раскаялся. Дело ушло в суд. Ранее он уже дважды получал приговоры за аналогичные преступления.