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выпускной, колокольчик, последний звонок, школа (2012) | Фото: Гу Мвд России по г. Москве

Мэр Владивостока на последнем звонке проводил выпускников "в последний путь"

Мэр Владивостока Олег Гуменюк, выступая на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, перепутал формулировки пожеланий для последнего звонка и похорон.

Как сообщает Vostok.Today, он пообещал отправить школьников "в последний путь".

"Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизнь", - сказал Гуменюк, приглашая детей на выпускной.

После этого заявления глава Владивостока попытался объясниться фразой "мы же всё понимаем", отмечает портал.

В прошлом году курьезный случай произошел во время церемонии последнего звонка в одной из пензенской школ. Во время торжественной линейки школьник подбросил в небо мертвого голубя.

Видеозапись была опубликована в паблике "Типичная Пенза". Комментаторы предположили, что ученик случайно задушил птицу, пока ждал завершения праздничного вальса. Один из участников сообщества выразил мнение, что птица скончалась от страха.

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Мэр Владивостока на последнем звонке проводил выпускников "в последний путь"

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Теги: выпускники, мэр владивостока, последний путь



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