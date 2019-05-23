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Политика Свердловская область
Встреча губернатора с избранными депутатами муниципалитетов Свердловской области (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловские "единороссы" готовы к "репетиции" выборов

В ближайшее воскресенье, 26 мая, состоится единый день предварительного голосования (праймериз) "Единой России", по итогом которого партийцы поддержат победителей для их дальнейшего участия в избирательных кампаниях разного уровня, об этом на пресс-конференции журналистам напомнил секретарь регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В сентябре 2019 года в Свердловской области пройдут довыборы депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 (их необходимо провести после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике) и депутата свердловского заксобрания по Орджоникидзевскому округу (место освободилось после ухода Игоря Володина в думу Екатеринбурга, где он стал председателем). Кроме того, на Среднем Урале предстоит выбрать депутатов дум Верхней Туры, Верхотурья, Первоуральска и Красноуфимска.

А в следующее воскресенье состоятся праймериз, к которым, по словам Шептия, партийцы полностью готовы и намерены обеспечить их максимальную прозрачность и легитимность.

Напомним, что для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" на Среднем Урале, помимо муниципальных кампаний, официально зарегистрированы 12 человек, из них 6 примут участие в довыборах депутата Госдумы в Серовском избирательном округе и 6 намерены бороться за одно место в областном Законодательном собрании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

За мандат депутата Госдумы под флагом "ЕР" готовы бороться Сергей Липанин - заместитель генерального директора по работе с государственными структурами в ООО "Агрофирма "Ариант" (предприятие с "пропиской" в Челябинской области); Станислав Масоров - председатель молодёжного парламента Свердловской области, активист "Молодой гвардии "ЕР"; Артём Николаев - член координационного совета, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР; Георгий Соболев – безработный юрист, выпускник Академии МВД СССР; Владимир Черменинов - пенсионер, председатель благотворительного фонда "Ветераны органов внутренних дел"; Антон Шипулин - биатлонист, Олимпийский чемпион.

На довыборах в областной парламент в праймериз намерены участвовать безработный Вячеслав Бисеров, тренер-преподаватель спортивного клуба боевых единоборств Кирилл Перов, депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов, педагог-психолог Мария Харисова, сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов, пенсионер Сергей Шестаков и вышеназванный Владимир Черменинов (заявка кандидата на участие в нескольких выборных процедурах не противоречит регламенту праймериз).

82 счётных участка (из них 15 - в Екатеринбурге) 26 мая будут работать с 8.00 до 20.00, ожидаемая явка в Серовском округе (448 тыс. избирателей) - 5%, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (148 тыс. избирателей) - 3,5%. Бюллетени для голосования уже напечатаны типографским способом, имеют высокую степень защиты, будут выдаваться под отчёт.

Возмездные договоры с организациями, на чьих площадках пройдут праймериз, заключены, но сумму, которую на эти цели потратила партия, Шептий называть не стал, сказав что "это тема Облизбиркома", перед которым региональное отделение "ЕР" обязано отчитываться раз в квартал.

Окончательные итоги партийных праймериз "единороссы" обещали официально озвучить в полдень 27 мая.

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Свердловские "единороссы" готовы к "репетиции" выборов

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Теги: единая россия, голосование, праймериз



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