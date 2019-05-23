19 Сентября 2020
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Петр Порошенко, Сергей Думенко (Епифаний), храм, раскол, криминал (2018) | Фото: пресс-служба президента Украины

Раскольнический митрополит заявил о безобразии в "единой церкви" Украины

Лидер "украинской автокефальной церкви" и член "единой церкви" Николай Малетич ("митрополит Макарий") заявил о "безобразии" в ней из-за позиции Михаила Денисенко-Филарета. Об этом он сказал "Апострофу".
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Как сообщало Накануне.RU, Денисенко считает себя главным в "единой церкви" и хочет ею руководить, а новый лидер Сергей Думенко-Епифаний (его бывший секретарь) просто представляет "единую церковь" на международной арене как признанный Фанаром ее руководитель.

Такая ситуация недопустима, считает Малетич, и если ее не получается разрешить самостоятельно, то нужно обратиться за помощью к константинопольскому патриарху Варфоломею, который принял раскольников к себе.

"Нельзя дальше позорить новосозданную церковь", - уверен Малетич.

С Денисенко уже провел встречу посланник Варфоломея митрополит Галльский Эммануил Адамакис, который осенью занимался объединением раскольников.

Интересно, что Малетич также признал: его "автокефальная церковь", как и киевский "патриархат", до сих пор не ликвидирована. И он ее не ликвидирует до тех пор, пока существует "патриархат" Денисенко. А тот обманул, когда подавал документы о ликвидации, но подсунул копии.

"И когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что, пока не увижу оригиналов с другой стороны, не отдам своих", - подчеркнул Малетич.

Как сообщало Накануне.RU, в среде самих раскольников, однако, позицию Денисенко мало кто поддерживает. Но слова Малетича примечательны тем, что свидетельствуют о параллельном существовании на Украине трех раскольнических структур, из которых одна якобы включает в себя две другие.

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Раскольнический митрополит заявил о безобразии в "единой церкви" Украины

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Теги: Украина, церковь, раскол



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