19 Сентября 2020
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INNOWEEK (2019) | Фото: YouTube

В Тюменские школы внедрят "Кодвардс"

Правительство Тюменской области заключило соглашение с российской образовательной платформой для школ "Кодвардс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Соглашение было подписано накануне в рамках III инновационного форума INNOWEEK-2019. Со стороны властей региона подпись в документе поставил замгубернатора Вячеслав Вахрин, со стороны образовательной платформы - гендиректор "Кодвардс" Максим Волошин.

Цель соглашения - развитие цифровой экономики региона и внедрение платформы "Кодвардс" в образовательную инфраструктуру Тюменской области для обучения школьников основам программирования и повышения цифровой грамотности среди педагогического сообщества. В настоящий момент на "Кодвардс" занимаются уже более 20 тыс. учеников со второго по пятый класс из разных регионов России.

Максим Волошин отметил, что работа с регионом началась полтора года назад, задолго до подписания соглашения

"За это время мы прошли большой путь и установили теплые партнерские отношения. Сейчас в регионе более 2,5 тысяч детей в 25 школах изучает программирование. И это только начало. Мы благодарны команде региона за профессионализм и готовность действовать. Тюменская область была и будет в списке наших самых высоких приоритетов", - заявил он, выразив надежду, что опыт будет тиражироваться как в рамках региона, так и в рамках РФ.

Необходимость внедрения уроков цифровой грамотности продиктована временем. На сегодняшний день в России в сфере IT задействовано 350-400 тысяч человек, ежегодно на рынок выходит еще 45 тысяч профессионалов. Как утверждают отраслевые эксперты, потребность индустрии на данный момент превышает 1 000 000 специалистов, и она будет только расти.

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В Тюменские школы внедрят "Кодвардс"

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Теги: Кодвардс, INNOWEEK-2019, соглашение



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