Дэниелу Крэйгу, получившему травму на съемках "Джеймса Бонда", сделают операцию

Британскому актеру Дэниелу Крэйгу сделают операцию из-за травмы лодыжки. Он получил ее в результате падения на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде на Ямайке, говорится в официальном аккаунте проекта в Twitter.

Восстановление актер, как ожидается, займет две недели, но сами съемки на это время прерываться не будут, новая серия "бондианы" выйдет на экраны в апреле 2020 года.

Инцидент произошел, по данным газеты Daily Express, когда актер "во время стремительного бега неожиданно подвернул ногу и неловко упал". "Ему было очень больно, и он пожаловался на лодыжку".