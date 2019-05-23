Уральские выпускники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

Выпускники Свердловской области готовятся к сдаче Единого государственного экзамена по китайскому языку. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона, это одно из нововведений аттестационной кампании 2019 года. Также в списке английский, немецкий, французский и испанский языки.

В регионе для сдачи ЕГЭ по китайскому языку зарегистрировались семь человек – все они выпускники текущего года. Шесть учеников заканчивают екатеринбургские школы, один выпускается из школы в Сысерти.

Выпускница екатеринбургской школы № 121 Елена Высотина, одна из тех, кто будет сдавать китайский, изучает язык уже в течение четырех лет в Школе Конфуция. Этот экзамен она выбрала, поскольку с китайским языком хочет связать свое будущее – планирует стать лингвистом и работать переводчиком. На итоговой аттестации помимо китайского языка она будет сдавать еще и ЕГЭ по английскому.

"Китай сегодня – политический и экономический партнер России. Для русских студентов, поступающих на обучение в Китай, предусмотрено очень много грантов, соответственно можно выбрать любой город – Шанхай или Гуанчжоу, или Пекин. Самое сложное в китайском языке – это произношение, очень важно, говоря слово, не ошибиться в тоне. Быть первопроходцем на ЕГЭ по китайскому абсолютно не страшно. С изучением китайского языка я, возможно, стала спокойнее, потому что он предполагает терпение. Китайский язык – это для тех, кто хочет найти покой в своей жизни, найти что-то новое", – сказала девушка.

Модель сдачи ЕГЭ по китайскому языку не отличается от любого другого иностранного языка: есть письменная часть, есть устная. Единственное отличие в модели – это продолжительность устной части – 12 минут вместо 15. Остальные организационные требования едины.

"Проверка работ будет осуществляться созданной на федеральном уровне предметной комиссией. Мы проводим экзамен, затем, используя современные технологии, сканируем экзаменационные материалы, загружаем в федеральную информационную систему аудиофайл с разделом "говорение", также отправляем в единую по России информационную систему. Таким образом эксперты комиссии, созданной на федеральном уровне, имеют возможность распечатать бланки письменной части, проверить их, воспроизвести аудиофайл и оценить экзаменационную работу. Затем через информационную систему выпускник в своем личном кабинете ЕГЭ увидит свои результаты аналогично тому, как видит результаты по другим предметам", – сказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества регионального Минобра Татьяна Умнова.

В Уральском Федеральном университете отмечаются, что у вуза уже сложились прочные связи со многими вузами Китая, например, Гуандунским, Шанхайским, Пекинским университетами. В в мае состоялся визит свердловской делегации во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Китай. Часть поездки была посвящена мероприятиям в сфере образования.

Стоит отметить, что традиционно в Свердловской области самый популярный по выбору иностранный язык - английский, ежегодно на его сдачу подают заявления не менее полутора тысяч человек, на втором месте – немецкий язык, его обычно выбирают 300-400 выпускников, еще около 100 свердловчан принимают решение о сдаче французского. Кроме того, каждый год в Свердловской области есть один-два человека, выбравших ЕГЭ по испанскому языку. В министерстве образования и молодежной политики региона отмечают: таким образом китайский язык в регионе в этом году стал более востребованным, чем испанский.