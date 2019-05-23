Лидер свердловской "Единой России" о конфликте вокруг храма: "Не нужно принимать резких решений"

Секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в столице Среднего Урала, сказав, что депутаты-партийцы, которые "дорожат своим статусом", обозначили свою позицию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Своё мнение Шептий, по его словам, сформулировал безотносительно к своим политическим пристрастиям, а "как гражданин и депутат" областного парламента.

"Закон о массовых мероприятиях необходимо строго соблюдать, он написан в интересах безопасности всех граждан, - подчеркнул лидер свердловских "единороссов", - Кроме того, пока не исчерпаны все способы учёта мнения людей, не использованы все формы, чтобы это мнение выявить, не нужно принимать резких решений".

Говоря о роли однопартийцев - депутатов различного уровня, от местного до федерального - в разрешении конфликта вокруг храма и сквера, Шептий заявил, что все народные избранники, "которые популярны и дорожат своим статусом" не просто высказали свои мнения, но и приняли участие в ряде мероприятий. О том, что это за мероприятия, руководитель свердловской "Единой России" уточнять не стал, отметив, что все они прошли на этой неделе.

"Наши коллеги не молчат", - заверил Шептий.