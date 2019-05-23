Мешал экипажу и нецензурно выражался. В аэропорту Челябинска задержали пьяного авиадебошира

В аэропорту Челябинска задержали дебошира. Пьяный мужчина во время полета мешал работе экипажа и нецензурно выражался, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Самолет прибыл в аэропорт из Антальи. Возвращаясь с отдыха, мужчина злоупотребил алкоголем и устроил дебош.

Пассажира задержали и доставили в дежурную часть. Им оказался 40-летний житель Екатеринбурга.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.