19 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Дождь, ливень, непогода, Москва (2014) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области ожидается сильный ветер, дождь и снег

В Свердловской области уже в эту пятницу ожидаются сильные дожди и ураганный ветер. По данным Уральского гидрометцентра, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -5 градусов по Цельсию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Временами порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Также ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем без существенных осадков. В отдельных районах региона может прогреметь гроза.

Температура днём составит от +9 до +18 градусов, а ночью от 0 до +7.

Водителям необходимо быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды.

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В Свердловской области ожидается сильный ветер, дождь и снег

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Теги: екатеринбург, свердловская область погода, гололедица, снег, дождь



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