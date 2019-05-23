Текслер потребовал корректировки. Главам муниципалитетов придется научиться заниматься межнациональной политикой

В муниципалитетах Челябинской области должны научиться работать в сфере межнациональных отношений. Такой сигнал послал глава региона Алексей Текслер, который выступил на заседании по реализации стратегии государственной национальной политики под председательством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, заместителя руководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

Текслер отметил, что региональную стратегию необходимо совершенствовать, и соответствующие поручения уже даны правительству региона.

"Наша региональная стратегия требует корректировки. Отчет, который я видел по итогам прошлого года, и вывод в нем, что изменения не нужны, меня совсем не устроил. Соответствующие поручение даны, они касаются работы муниципалитетов по вопросам национальной политики, по работе с мигрантами, казачеством и другими вопросами. Работу по корректировке планов реализации и самой стратегии мы проведем в ближайшее время", - отметил Текслер.

Так же считает и замглавы АП Магомедов, он обратил особое внимание на то, что в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации были внесены изменения. Поэтому одной из важнейших задач в ближайшее время становится корректировка и обновление региональных планов реализации Стратегии государственной национальной политики, прокомментировал он.

Директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов пояснил, чем вызвано особое внимание Алексея Текслера к проблеме межнациональных отношений и к обновлению региональной стратегии. "Челябинский регион и Тюменская область в УрФО всегда относились к регионам, в которых потенциально вероятность возникновения напряжения и, возможно, даже каких-то конфликтов прогнозируется, потому что активно действуют представители агрессивно ориентированных конфессий", - сообщил Накануне.RU Зырянов.

Зырянов добавил, что этой зачастую латентной, скрытой деятельности нужно противопоставить системную и хорошо налаженную политику по формированию дружественных межнациональных отношений. Для этого надо обучить людей, которые этим будут заниматься, ведь как правило в муниципалитетах нет опыта и нет современных представлений о том, как нужно разрешать межнациональные конфликты.

Текслер в своем докладе также отметил, что в регионе сейчас ведется работа по профилактике проявлений экстремизма на местах и в каждом муниципальном образовании Южного Урала за реализацию госнацполитики отвечают определенные чиновники.

"Вся национальная политика в конечном счете задумывается наверху, а реализуется внизу, "на земле", на уровне муниципалитетов, - пояснил этот тезис Сергей Зырянов. - Текслер обратил внимание на то, что не до конца все правильно понимается в системе регионального управления. Поэтому он еще раз напомнил главам муниципальных образований, что это их уровень ответственности и им нужно этим заниматься. Тем более, что несколько лет назад даже были специально возложены дополнительные функции на вице-мэров всех муниципальных образований по регулированию межэтнических и межконфессиональных отношений. Потом это так тихо все забылось, сошло на нет".

Также на совещании было отмечено, что в регионе более 40% граждан затруднились оценить работу чиновников в сфере межнациональных отношений.

"Статистика, которая прозвучала сегодня, говорит о том, что тех руководителей органов местного самоуправления не видно, их не знают в муниципалитетах или, во всяком случае, даже то, что делается, слабо освещается. Соответствующие поручения по усилению этой работы будут даны", - пояснил свою позицию Текслер.

Сергей Зырянов отметил, что оценивать работу чиновников должны эксперты, а население может и не видеть, и не знать этой работы. "Простые люди могут ее не замечать и не понимать этой работы. Население фиксирует ситуацию острую и начинает задаваться вопросом почему это происходит только тогда, когда возникает конкретная конфликтная ситуация. Но до этого, конечно, лучше не доводить. Люди живут и заняты решением повседневных проблем, они живут своими обывательскими интересами, большинство не заинтересовано, чтобы смотреть в сторону межнациональных отношений", - считает эксперт.