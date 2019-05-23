19 Сентября 2020
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Марафон благоустройства первый микрорайон Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

"Марафон благоустройства" до неузнаваемости преобразит первый микрорайон Нижневартовска

"Марафон благоустройства" продолжается в Нижневартовске. После того, как ранее по этой программе привели в порядок второй и пятый микрорайоны, очередь "стать лучше" дошла до первого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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В нём живут около 7,4 тыс. человек. Собственники 33 домов проголосовали за включение их территорий в план комплексного преображения. Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев отметил, что в этом году в бюджете города на "марафон" дадут 123 млн руб. Жители оплатят 5% от общего объема работ.

"В апреле желающие подали заявки. Все участники-дома определены. Это здания, находящиеся в ведении управляющих компаний "Жилищный трест 1" и Первой управляющей компании. К работам планируем приступить в июне и завершить в конце сентября", - сказал Коротаев.

Марафон благоустройства первый микрорайон Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Жители домов утверждают схемы благоустройства коллективно и большинством голосов. Для этого управляющие компании проводили общие собрания. На них же расставляли приоритеты: сделать больше зону парковки автомобилей, увеличить территорию детской площадки. Председатель дома 8 по улице Омской Фанис Ибрагимов лично разговаривал с соседями.

"Я помню, как застраивался этот микрорайон. Сейчас в доме живут молодые семьи, старшее поколение. Нужно было найти компромисс, чтобы всем благоустройство понравилось. Очень ждём. У нас будет хорошо и красиво", - сказал он.

В этом году по инициативе департамента ЖКХ на портале главы города "Наш Нижневартовск" впервые будет размещена интерактивная карта "Марафона благоустройства". Она будет представлять собой схему микрорайона с обозначением на ней всех домов-участников марафона.

Марафон благоустройства первый микрорайон Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Планируется разработка чата, в котором жители смогут общаться и задавать интересующие вопросы, касающиеся благоустройства", - сказал Коротаев.

В рамках "Марафона благоустройства" в первом микрорайоне будут отремонтированы внутриквартальные проезды, заменены малые архитектурные формы, ограждения, установлены современные детские городки и другое. Проводить работы будут поэтапно в каждом дворе. Такая схема доставит наименьшие неудобства жителям. Приемка работ состоится с участием собственников, депутатов, общественности.

"Марафон благоустройства" – уникальный для Нижневартовска и Югры проект. Благодаря благоустройству за два года преобразилось 77 дворов (более 100 многоквартирных домов): установлены детские и спортивные комплексы, отремонтированы тротуары и проезды, появились контейнерные площадки, впервые в городе сделаны экопарковки и многое другое. Массовое преображение микрорайонов и общественных пространств стартовало по всей России с 2018 года в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Нижневартовск пошел на опережение и в качестве эксперимента по инициативе главы города Василия Тихонова приступил к комплексному благоустройству одного из старейших микрорайонов.

Марафон благоустройства первый микрорайон Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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"Марафон благоустройства" до неузнаваемости преобразит первый микрорайон Нижневартовска

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Теги: марафон благоустройства, ремонт, благоустройство



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