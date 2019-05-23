19 Сентября 2020
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беспилотник, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

Тяжелый ударный беспилотник от "Сухого" получил название "Охотник"

В ближайшее время будут завершены работы по созданию тяжелого ударного беспилотника, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко. Он озвучил название, которое получит БПЛА – "Охотник".

"Охотник" - очень перспективная система, в ближайшее время тоже ожидаем уже завершения работ. К сожалению, это займёт ещё какое-то время", - цитирует Криворучко телеканал "Звезда".

Ранее сообщалось, что первый полёт "Охотника", построенного на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" (входит в ОАК), планируется весной 2019 года.

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Тяжелый ударный беспилотник от "Сухого" получил название "Охотник"

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Теги: беспилотник, бпла, сухой



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Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2019 14:09 Мск Появилось видео первого полета беспилотника "Охотник"

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