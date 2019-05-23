Тяжелый ударный беспилотник от "Сухого" получил название "Охотник"

В ближайшее время будут завершены работы по созданию тяжелого ударного беспилотника, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко. Он озвучил название, которое получит БПЛА – "Охотник".

"Охотник" - очень перспективная система, в ближайшее время тоже ожидаем уже завершения работ. К сожалению, это займёт ещё какое-то время", - цитирует Криворучко телеканал "Звезда".

Ранее сообщалось, что первый полёт "Охотника", построенного на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" (входит в ОАК), планируется весной 2019 года.