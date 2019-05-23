СМИ сообщили о звонках Сергея Скрипаля племяннице: опубликована аудиозапись

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    cerruti сумки мужские вот

Общество В России
коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили о звонках Сергея Скрипаля племяннице: опубликована аудиозапись

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, звонил своей племяннице Виктории в России.

Об этом пишет "Московский комсомолец", публикуя аудиозапись одного из звонков.

По данным издания, второй звонок от Скрипаля поступил 9 мая и был записан на автоответчик.

"Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться - абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго!" - сказал Скрипаль. Он добавил, что у него и Юлии все в порядке.

"МК" сообщает, что это не первый звонок Скрипаля. Ранее он поговорил с Викторией по поводу избиения, посоветовал ей привлекать к себе меньше внимания. В том, что звонил именно ее дядя, женщина не сомневается.

Напомним, ранее Виктория заявила, что ее родственника нет в живых. По ее мнению, "Сергей уже давно кремирован и стоит в урне".

Также родственница Скрипалей рассказала, что Юлия намерена "в ближайшее время" выступить с каким-то заявлением.

Осенью прошлого года российский МИД заявлял об отсутствии какой-либо информации о состоянии здоровья Скрипалей.

В марте 2018 года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ сообщили о звонках Сергея Скрипаля племяннице: опубликована аудиозапись

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей скрипаль, юлия скрипаль, виктория скрипаль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.06.2020 13:46 Мск СМИ: Скрипали под новыми именами переехали в Новую Зеландию
Ранее 03.02.2020 09:06 Мск Британский посол отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
Ранее 18.12.2019 08:12 Мск Посол Великобритании: Скрипали отказались встречаться с российскими дипломатами
Ранее 07.08.2019 12:50 Мск СМИ: Скотленд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к отравлению Скрипалей
Ранее 02.08.2019 15:39 Мск Посольство РФ вновь просит Лондон дать возможность встретиться со Скрипалями
Ранее 28.06.2019 01:21 Мск Путин прокомментировал "дело Скрипалей"
Ранее 26.06.2019 09:00 Мск Сделку Скрипаля с Лондоном перед отравлением допустила его племянница

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.05.2019 08:52 Мск СМИ: Юлия Скрипаль выступит с заявлением в ближайшее время
Ранее 26.02.2019 15:29 Мск В Совфеде считают, что Скрипалям "не дают открыть рот"
Ранее 26.02.2019 10:46 Мск Посол Великобритании в РФ: Сергей и Юлия Скрипаль живы, я могу подтвердить
Ранее 20.02.2019 02:00 Мск Мать Скрипаля просит полицию признать сына пропавшим без вести
Ранее 18.02.2019 13:24 Мск Племянница Скрипаля: Сергей давно кремирован и стоит в урне
Ранее 18.02.2019 05:35 Мск Посольство России в Британии выразило обеспокоенность судьбой Скрипалей
Ранее 17.02.2019 20:19 Мск The Sunday Times: Состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось
Ранее 17.02.2019 16:05 Мск На соборе Девы Марии в Солсбери появился российский флаг
Ранее 15.02.2019 09:08 Мск Bellingcat назвала имя "третьего подозреваемого" по делу Скрипалей
Ранее 13.02.2019 01:27 Мск "Дело Скрипалей": Лавров и Помпео обсудили "мутную историю"
Ранее 11.02.2019 15:25 Мск Генпрокуратура Болгарии: Третий причастный к "делу Скрипалей" приезжал в страну
Ранее 08.02.2019 11:56 Мск Bellingcat связал "третьего отравителя" Скрипалей с отравлением в Болгарии
Ранее 08.02.2019 07:54 Мск Британская полиция считает причастными к "делу Скрипалей" пятерых россиян
Ранее 07.02.2019 07:48 Мск Британские СМИ: Третий отравитель Скрипалей остался в Лондоне
Ранее 21.01.2019 15:28 Мск ЕС ввел санкции против главы ГРУ и его заместителя из-за "дела Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 12:34 Мск Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 01:10 Мск ЕС введет санкции против Петрова и Баширова
Ранее 23.11.2018 03:00 Мск Лондон опубликовал новое видео с Петровым и Бошировым

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети