СМИ сообщили о звонках Сергея Скрипаля племяннице: опубликована аудиозапись

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, звонил своей племяннице Виктории в России.

Об этом пишет "Московский комсомолец", публикуя аудиозапись одного из звонков.

По данным издания, второй звонок от Скрипаля поступил 9 мая и был записан на автоответчик.

"Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться - абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго!" - сказал Скрипаль. Он добавил, что у него и Юлии все в порядке.

"МК" сообщает, что это не первый звонок Скрипаля. Ранее он поговорил с Викторией по поводу избиения, посоветовал ей привлекать к себе меньше внимания. В том, что звонил именно ее дядя, женщина не сомневается.

Напомним, ранее Виктория заявила, что ее родственника нет в живых. По ее мнению, "Сергей уже давно кремирован и стоит в урне".

Также родственница Скрипалей рассказала, что Юлия намерена "в ближайшее время" выступить с каким-то заявлением.

Осенью прошлого года российский МИД заявлял об отсутствии какой-либо информации о состоянии здоровья Скрипалей.

В марте 2018 года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.