Представитель Зеленского обвинил Ахметова в контроле над правительством

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявил, что стал свидетелем того, как на заседании было принято решение в пользу олигарха Рината Ахметова. Об этом он рассказал в Facebook.

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Он сообщил, что рассматривался важный пакет правительственных решений в сфере энергетики, которые касаются введения нового рынка электроэнергии. И Кабмин кучей принял решения, которых даже не было в повестке дня и о которых не было ничего сказано. Решения были приняты в интересах энергетических компаний Ахметова.

Депутат Рады Сергей Лещенко написал у себя подробности, которые обошел Герус.

"Я был на этом заседании и могу сказать: это полный трэш! Все решения, которые включены в повестку дня, принимаются одним (!) голосованием. Никому слова не дают, объявляют о принятии всех вопросов и закрывают заседание. Длилось все минут 10. Ну, мы с Андреем Герусом предварительно проверили, что вопроса нет в повестке дня, - и выдохнули с облегчением. Как тут же к нам подходит сотрудник Кабмина и говорит: решение в интересах Ахметова тоже принято!" - написал Лещенко.

По его словам, перед этим состоялось секретное заседание Кабмина, на котором "разрабатывали план, как провести решение в обход позиции Зеленского".

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский назвал демонополизацию в энергетике одним из своих приоритетов. При этом в прошлом году министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабмина документ, предоставляющий безоговорочные преференции теплогенерирующим компаниям в использовании энергетического угля, добытого на Украине. А около 80% рынка тепловой генерации и добычи угля в стране контролирует Ахметов.