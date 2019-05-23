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Росстат (2017) | Фото: sobitiy.ru

Цифры по росту промышленного производства в апреле оказались ошибочными. Росстат отозвал данные

Росстат отозвал ошибочные данные по индексу промышленного производства в апреле, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно обновленным данным, в апреле рост промпроизводства составил 4,6%, а не 4,9%, как сообщалось ранее.

В связи с ситуацией ведомство инициировало служебное расследование. Росстат объяснил ошибку тем, что одно из добывающих предприятий в ЯНАО предоставило территориальному органу госстатистики неточные данные.

"Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, прежние показатели, предоставленные Росстатом, продемонстрировали максимум с мая 2017 года, когда производство увеличилось на 6,9% в годовом сопоставлении.

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Цифры по росту промышленного производства в апреле оказались ошибочными. Росстат отозвал данные

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Теги: Росстат, промышленное производство, ошибка



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