Российский футбольный союз отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России
коллаж, Тимофей Калачев, Абель Эрнандес, кубок мира, пустые трибуны, РФПЛ (2018) | Фото: Накануне.RU

Российский футбольный союз отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате

Исполком Российского футбольного союза отложил решение по вопросу о лимите на легионеров.
Читайте также:

Заседание состоялось сегодня, 23 мая. Как пишет издание "Чемпионат", было решено отложить вопрос о лимите до следующего собрания: причиной стало желание комитета изучить данную тему более тщательно.

Сейчас в Российской Премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "6+5", по которому на поле может находиться не более шести иностранных футболистов. Ранее сообщалось, что обсуждается формат, при котором в заявке на сезон могут значиться не более 10 легионеров и 15 российских игроков. Также обсуждается вариант "8+17", который предполагает одновременное нахождение на поле восьми иностранцев и 17 россиян в заявке.

Напомним, недавно РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров. Сообщалось, что их точное количество станет известно позже.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российский футбольный союз отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: РФС, легионеры, лимит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.06.2019 08:10 Мск Главный тренер "Урала" о новом лимите на легионеров: теперь команды будут стараться брать качественных игроков

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.04.2019 08:30 Мск РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров: ограничение коснется заявки на сезон

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети