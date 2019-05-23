Российский футбольный союз отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате

Исполком Российского футбольного союза отложил решение по вопросу о лимите на легионеров.

Заседание состоялось сегодня, 23 мая. Как пишет издание "Чемпионат", было решено отложить вопрос о лимите до следующего собрания: причиной стало желание комитета изучить данную тему более тщательно.

Сейчас в Российской Премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "6+5", по которому на поле может находиться не более шести иностранных футболистов. Ранее сообщалось, что обсуждается формат, при котором в заявке на сезон могут значиться не более 10 легионеров и 15 российских игроков. Также обсуждается вариант "8+17", который предполагает одновременное нахождение на поле восьми иностранцев и 17 россиян в заявке.

Напомним, недавно РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров. Сообщалось, что их точное количество станет известно позже.