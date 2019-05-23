Жители Копейска пожаловались на закрытие кабинетов педиатра. В минздраве объяснили – врач уходит в отпуск

Жители двух поселков Копейска направили обращение к главе Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой сохранить кабинеты педиатров и остановить процесс оптимизации медицинских учреждений.

Обращение подписали 300 человек.

По словам жителей, в поселках Вахрушево и Козырево работают детские кабинеты, в которых принимает педиатр. Однако возникла проблема с их лицензированием, поскольку они не соответствуют нормам. Жителям обещали построить офис врача общей практики. Строительство, по словам жителей, была запланировано на 2019 год.

"Но сейчас Минздрав эти планы не подтверждает, к тому же у нас забирают педиатров. Наши дети остаются брошенными, так как добираться до поселка Горняк, куда переведут прием, нужно час. В наших поселках проживает порядка тысячи детей. И сейчас с простудой нужно возить их в другой район. Мы все понимаем, что узкие специалисты должны быть в большой поликлинике, но нельзя забирать у нас педиатров", - говорится в обращении.

В региональном минздраве информацию опровергли, заявив, что педиатр просто уходит в отпуск, после которого прием в педиатрических кабинетах возобновится.

"В Вахрушево работает кабинет, в котором ежедневный прием ведет педиатр. В поселке Козырево педиатр ведет прием по графику. С 20 июня педиатр уходит в отпуск. На время отпуска специалиста жители обозначенных поселков направляются на плановый прием в поселок Горняк. При этом скорая и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Также жителям по-прежнему будет доступна услуга вызова врача на дом. По выходу специалиста из отпуска прием в педиатрических кабинетах возобновится", - говорится в сообщении.

Кроме того, в минздраве сообщили, что строительство офиса врача общей практики в поселке Вахрушево запланировано на 2020 год.