Лариса Гузеева отметила 60-летний юбилей

Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева отмечает 60-летний юбилей.

В Instagram по такому поводу звезда фильма "Жестокий романс" опубликовала фото своей мамы, которая недавно скончалась.

"Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за Жизнь! Всё для Тебя! Ты лучшее что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости что не уберегла", - пишет Гузеева. Она отключила возможность комментирования – очевидно, что до сих пор актрисе сложно смириться с уходом близкого человека.

Не так давно в одном из интервью Гузеева призналась, что после смерти мамы впала в глубокую депрессию и не могла найти причин для дальнейшей жизни. Впрочем, близкие, дети, смогли помочь Ларисе вернуться к жизни.

С работой в жизни звезды все в порядке. Теперь, помимо "Давай поженимся!", Гузеева ведет еще и кулинарное шоу.