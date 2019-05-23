Лариса Гузеева отметила 60-летний юбилей
Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева отмечает 60-летний юбилей.
В Instagram по такому поводу звезда фильма "Жестокий романс" опубликовала фото своей мамы, которая недавно скончалась.
"Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за Жизнь! Всё для Тебя! Ты лучшее что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости что не уберегла", - пишет Гузеева. Она отключила возможность комментирования – очевидно, что до сих пор актрисе сложно смириться с уходом близкого человека.
Не так давно в одном из интервью Гузеева призналась, что после смерти мамы впала в глубокую депрессию и не могла найти причин для дальнейшей жизни. Впрочем, близкие, дети, смогли помочь Ларисе вернуться к жизни.
С работой в жизни звезды все в порядке. Теперь, помимо "Давай поженимся!", Гузеева ведет еще и кулинарное шоу.