Зеленский отверг переговоры с Россией и назвал ее "агрессором"

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоров с Россией, и назвал ее "агрессором". Об этом он сказал на конференции "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" в Киеве.

На днях глава президентской администрации Андрей Богдан заявил, что Зеленский планирует провести референдум по отношениям с Россией. Многие политики раскритиковали эту идею, так как на референдуме могут быть получены "неправильные" результаты. В частности, об этом заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.