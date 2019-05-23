В сургутской думе самым богатым оказался вышедший из "ЕР" депутат: у него 29 квартир и 10 самолетов

Депутаты сургутской городской думы отчитались о доходах за 2018 г. Самым богатым депутатом оказался единственный оппозиционер - депутат от ЛДПР Евгений Барсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Доход парламентария за 2018 г. составил 33,5 млн руб., что почти в 10 раз больше дохода губернатора Югры Натальи Комаровой. Народному избраннику принадлежат девять земельный участков. Площадь самого маленького составляет 1320 кв. м., самого большого - 3090 кв.м.Также либерал-демократ владеет жилым домом площадью 150,3 кв. м., 29 квартирами, автостоянкой, пятью нежилыми помещениями и собственным газопроводом.

В пользовании у депутата имеется квартира, а также земельный участок, на котором находится центр изучения иностранных языков.

Кроме того, Барсову принадлежит 10 самолетов, два легковых автомобиля Mercedes Benz, грузовой автомобиль Mitsubishi L200 и гусеничный экскаватор Hitachi EX-200.

Сравнить доходы политика с 2017 г. нельзя, поскольку в 2017 г. Евгений Барсов покинул думу и вышел из "Единой России" "из-за несогласия с политикой партии". Следовательно, и декларацию в 2017 г. он не подавал. Однако согласно декларации за 2016 г., доходы депутата были гораздо скромнее: они составляли 11 млн руб. В собственности было пять квартир, 13 земельных участков, три жилых дома, один садовый дом, нежилое здание и газопровод.

Второй по уровню доходов - вице-спикер думы Артем Кириленко — 17,2 млн руб. Из них порядка 4,3 млн — это зарплата, остальное — доходы от вкладов в банках и ценных бумаг. Отметим, что в прошлом году Кириленко отчитывался о доходах в сумме 4,5 млн руб. Кириленко принадлежит жилой дом площадью 370,2 кв. м. Супруге принадлежит земельный участок, квартира, и еще одна квартира в совместной собственности.

Продолжают активно расти доходы Богдана Гужвы. В 2016 г. депутат заработал только 54,4 тыс. руб. главным кормильцем семьи с двумя детьми была супруга, получившая 730,5 тыс. В 2017 г. доход депутата вырос до 3,5 млн руб. В 2018 г. парламентарий замыкает тройку лидеров по доходам с суммой - 10,6 млн руб. Парламентарию принадлежит дачный земельный участок, 1133 кв.м, жилой дом 126,5 "квадратов", квартира 48,2 кв. м и гараж. Ездит парламентарий на Mercedes Benz, его супруга, заработавшая 3 млн, перемещается на автомобиле Lexus.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова задекларировала за 2018 год 5,6 млн руб. Из них почти 5 млн — это доход по основному месту работы, остальные деньги — прибыль от пенсионных фондов и продажи земельного участка. Год назад доход спикера думы составил 4 млн руб. В собственности у нее есть земельный участок, жилой дом, две квартиры и два гаража. Ездит спикер сургутской думы по прежнему на автомобиле Land Rover.

Самым бедным депутатом сургутской думы оказался Эдуард Иваницкий. Его доход составил всего лишь 300 тыс. руб. Парламентарию принадлежит квартира 42,6 кв. м. Еще одна находится у него в пользовании. Ездит Иваницкий на Lexus RX 350.