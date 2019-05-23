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Общество Свердловская область
пожар, взрыв, академический, мехренцева, 46 (2019) | Фото: Накануне.RU

Удивительно. СК не стал возбуждать дело из-за взрыва самогонного аппарата в квартире сотрудника СК

В Екатеринбурге не будут возбуждать уголовное дело по факту пожара и взрыва в квартире на улице Мехренцева. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, по итогам доследственной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, что инцидент произошёл в прошлом месяце. Пожар, возникший вследствие взрыва, был потушен в течение 20-ти минут. Ситуация была взята на контроль уральским полпредом президента России Николаем Цукановым.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

Хозяином екатеринбургской квартиры оказался руководитель следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району города. А по информации издания "КоммерсантЪ", источником взрыва в квартире сотрудника СКР оказался самогонный аппарат.

пожар на ул. Мехренцева, Екатеринбург(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

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Удивительно. СК не стал возбуждать дело из-за взрыва самогонного аппарата в квартире сотрудника СК

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Теги: Екатеринбург, Академический, пожар, взрыв, самогонный аппарат



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