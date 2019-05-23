Глава "Форд Соллерс" возглавил УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возглавил глава "Форд Соллерс" Адиль Ширинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

На этом посту он будет заниматься реализацией утвержденной продуктовой стратегии УАЗа, повышением рыночной доли бренда, развитием совместных с обновленным СП "Форд Соллерс" программ и рядом других задач.

"Адиль Ширинов - один из лучших специалистов в автомобильной отрасли России. Убежден, его обширный практический опыт и профессиональные компетенции будут способствовать развитию высоких стандартов качества и эффективности бизнес-процессов Ульяновского автозавода", - прокомментировал назначение гендиректор холдинга "Соллерс" Вадим Швецов.

Напомним, ранее стало известно о закрытии завода Ford Sollers во Всеволожске наряду с другими заводами группы в России. Концерн направил $200 млн на выплаты сотрудникам закрывающихся российских заводов и поставщикам. Профсоюз настаивал на выплате двух годовых окладов, в ином случае рабочие заявляли о готовности начать акции протеста.