19 Сентября 2020
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уаз, ульяновский автомобильный завод (2016) | Фото: uaz.supportix.ru

Глава "Форд Соллерс" возглавил УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возглавил глава "Форд Соллерс" Адиль Ширинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.
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На этом посту он будет заниматься реализацией утвержденной продуктовой стратегии УАЗа, повышением рыночной доли бренда, развитием совместных с обновленным СП "Форд Соллерс" программ и рядом других задач.

"Адиль Ширинов - один из лучших специалистов в автомобильной отрасли России. Убежден, его обширный практический опыт и профессиональные компетенции будут способствовать развитию высоких стандартов качества и эффективности бизнес-процессов Ульяновского автозавода", - прокомментировал назначение гендиректор холдинга "Соллерс" Вадим Швецов.

Напомним, ранее стало известно о закрытии завода Ford Sollers во Всеволожске наряду с другими заводами группы в России. Концерн направил $200 млн на выплаты сотрудникам закрывающихся российских заводов и поставщикам. Профсоюз настаивал на выплате двух годовых окладов, в ином случае рабочие заявляли о готовности начать акции протеста.

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Глава "Форд Соллерс" возглавил УАЗ

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Теги: соллерс, уаз, Адиль Ширинов



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