Украинских военных в Донбассе решили опросить об отношении к переговорам с ДНР и ЛНР. И отменили

В украинские войска в Донбассе была разослана телеграмма,в которой предписывалось провести опрос военнослужащих об их отношении к переговорам с ДНР и ЛНР. Об этом заявил начальник пресс-центра оперативного командования "Север" Виталий Кириллов после того, как благотворительный фонд "Вернись живым" разместил эту информацию на своем сайте.

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"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с ДНР/ЛНР и в срок до 16.00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения [представить] анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе.

Кириллов попытался оправдаться, что такой документ действительно был направлен в войска, но его содержимое искажено, и будто бы опрос должен был касаться не военных, а гражданского населения. В то же время в обнародованной копии документа ясно говорится об опросе военных. Однако телеграмма все равно была отменена.

Вероятно, такой опрос действительно планировался, но из-за утечки информации в ВСУ от него отреклись.

Как сообщало Накануне.RU, экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал к диалогу с Донбассом, позицию которого невозможно игнорировать.