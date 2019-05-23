19 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
турист, туризм, аэропорт, задержка, рейс, самолет (2016) | Фото: ngs24.ru

Более 300 российских туристов застряли в Китае: рейс задержан на два дня

Рейс авиакомпании iFly с китайского острова Хайнань в московский аэропорт "Внуково" задержан почти на два дня.

Вылет должен был состояться вечером 22 мая, однако его перенесли на 11.00 24 мая.

Как сообщает генконсульство РФ в Гуанчжоу, произошла техническая неполадка в системе кондиционирования воздуха на борту самолета.

Отмечается, что 311 туристов размещены в гостиницах, им предоставляется трехразовое питание. Необходимая для ремонта запчасть уже доставлена, инженерно-техническая служба аэропорта занимается ее установкой.

В апреле группа российских туристов застряла в китайском аэропорту. 27 человек, в том числе один ребенок, летели из Пхукета в Москву через Китай. Внутри КНР у них должна была произойти пересадка в Гуанчжоу. Россияне остались в транзитной зоне: у них были билеты, но отсутствовали визы.

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Более 300 российских туристов застряли в Китае: рейс задержан на два дня

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Теги: китай, туристы, рейс



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