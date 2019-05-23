В Кургане умер водитель пассажирского автобуса, ему стало плохо за рулем

В Кургане вечером 22 мая в Северном поселке водитель пассажирского "пазика" прямо за рулем почувствовал себя плохо.

В этот момент он потерял управление над автобусом и выехал на встречную полосу, рассказывают очевидцы инцидента в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте".

Один из пассажиров сумел остановить машину, водителя достали из кабины, на место приехали сотрудники полиции, которые пытались оказать мужчине доврачебную помощь. Однако водитель скончался в автомобиле "скорой помощи".

В полиции Кургана факт ЧП подтвердили, отметив, что причины смерти мужчины устанавливаются.