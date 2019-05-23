19 Сентября 2020
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энергетика электричество лэп (2009) | Фото: Накануне.ru

"Россети" обработали свыше двух тысяч заявок на портале "Светлая страна"

Свыше 2 тыс. заявлений, поданных жителями РФ через портал "Светлая страна", обработали энергетики группы компаний "Россети". Данный ресурс позволяет оперативно связаться с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала", портал "Светлая страна" сегодня регистрирует заявки потребителей уже в 65 регионах России. Сейчас сервисом пользуются около 6 тыс. человек, однако создатели отмечают ежемесячное увеличение динамики регистрации новых пользователей. Пока сайт функционирует в тестовом режиме.

Сервис позволяет оставить сообщение, которое касается перебоев электроснабжения, низкого качества поставляемой электроэнергии, дефектов установленного электрооборудования. В компании отмечают, что максимум через 8 дней с момента размещения заявки проблема будет решена, либо будет предоставлен ответ с указанием "жестких сроков ее решения".

Отмечается, что с развитием портала другие способы связи не исчезнут.

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"Россети" обработали свыше двух тысяч заявок на портале "Светлая страна"

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Теги: МРСК Урала, Россети, Светлая страна, заявки



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