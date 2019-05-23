В сети появился тизер "Вторжения" – сиквела "Притяжения" от Федора Бондарчука

В сети появился первый тизер нового фильма Федора Бондарчука "Вторжение" – это продолжение ленты "Притяжение", вышедшей в прокат в 2017 году.

В небольшом эпизоде на полторы минуты показан допрос главной героини прошлого фильма – девушки Юли (Ирина Старшенбаум), затем – эпические кадры разрушенного города и, наконец, отец Юли в исполнении Олега Меньшикова вздыхает на могиле дочери.

"Прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей – она несет угрозу вселенского масштаба", - говорится в аннотации к тизеру.

Ожидается, что в прокат лента выйдет 1 января 2020 года.

В комментариях на YouTube, кстати, уже много ожидающих обзор от блога BadComedian. Его критический материал о "Притяжении" стал настоящим хитом в сети.