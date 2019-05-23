"Мы не можем вмешиваться": в Кремле вновь открестились от строительства храма в Екатеринбурге

В Кремле в очередной раз заявили, что не собираются вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге.

Напомним, недавний опрос ВЦИОМ показал, что 74% жителей уральской столицы считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, а 58% выступили за то, чтобы построить храм святой Екатерины в другом месте.

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "опрос есть опрос".

"Как дальше будут приниматься решения, мы не можем вмешиваться. Все-таки давайте согласимся, это абсолютно прерогатива региональных и городских властей", - цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, в Екатеринбурге "диалог продолжается".

"Мы надеемся, что он будет продолжен, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена", - заключил представитель Кремля.

Напомним, на прошлой неделе на медиафоруме ОНФ в Сочи Владимиру Путину задали вопрос о протестах из-за строительства храма святой Екатерины. Президент призвал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос. Позже в Кремле заявили, что глава государства не вмешивался в ситуацию.