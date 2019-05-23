Кравчук призвал к диалогу с Донбассом

Первый украинский президент Леонид Кравчук назвал главные шаги, которые нужно сделать в отношении Донбасса. Об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Первое - это освободить пленных. Полностью. Второе - диалог. Третье - прекращение огня. А четвертое - урегулирование ситуации в Донбассе", - сказал экс-президент.

Это предложение является смелым для Украины, власти которой отвергают диалог с Донбассом. В то же время Кравчук не сказал прямо, что нужно вести переговоры с ДНР и ЛНР, но призвал их учитывать.

"Игнорировать их невозможно, их надо как-то учесть", - добавил он, признав, что Украина не может просто захватить территории.

При этом он надеется, что после Донбасса наступит "урегулирование ситуации в Крыму".

Отметим, что Кравчук регулярно выступает с инициативами по Донбассу. Ранее он предложил дать автономию, но без права обсуждать "святые для Украины вещи". Недавно признал, что Донбасс - это "другая страна" и просто затащить его в состав Украины на прежних условиях уже не получится.