Уралвагонзавод признан предприятием №1 в Свердловской области

"Уралвагонзавод" (входит в государственную корпорацию "Ростех") стал обладателем престижной ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей - "Промышленное предприятие №1". Нижнетагильский завод обошел свыше 30 номинантов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, почетную награду удалось получить за количественные показатели бизнеса и социальную составляющую проектов. Кроме этого, учитывалась узнаваемость и цитируемость за пределами региона, упоминания в федеральных и зарубежных СМИ за прошлый год.

По традиции "Премия №1" была вручена в преддверии Дня российского предпринимательства в рамках торжественного приема губернатора Свердловской области.

"Броня крепка и танки наши быстры. Если кто-то позарится на нашу землю, мы создадим то, с чем никому не захочется столкнуться", - сказал исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир Рощупкин, получивший диплом обладателя премии и памятную статуэтку, выполненную из знаменитой уральской яшмы.