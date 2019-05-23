В Сбербанке подтвердили покупку 80% акций Антипинского НПЗ

Сбербанк подтвердил получение 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода, о чем ранее сообщалось в СМИ.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе банка, Группа Сбербанк получила право собственности на акции Vikay.

"Группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", получила право собственности на акции Vikay", - говорится в официальном сообщении кредитной организации. Дальнейшая стратегия работы в отношении НПЗ будет утверждена до июля.

Кроме того, Сбербанк принял решение о досрочном взыскании задолженности Антипинского НПЗ и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение.

При этом в банке уточнили, что работа по взысканию задолженности с должников, поручителей и залогодателей будет продолжена.

АНПЗ, напомним, вошел в процедуру банкротства. Юристы отмечают, что вступление во владение акциями может быть логично, если Сбербанк планирует сохранить бизнес, если банк нацелился на продажу завода, банкротство может использоваться как инструмент для введения временного моратория на выплаты кредиторам и поставщикам.

Ранее об интересе к активу заявлял ЛУКОЙЛ, однако компания рассматривает покупку завода только в том случае, если АНПЗ избавится от долгов.

Добавим, что оставшиеся 20% акций принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина.