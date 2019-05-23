В квартире экс-министра Абызова найдены наркотики

В квартире бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, были найдены наркотики.

Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста Абызова.

В свою очередь, адвокат Абызова заявил, что отпечатков экс-министра на пакетике с наркотиками нет.

По данным РИА Новости, возбуждено уголовное дело, его выделили в отдельное производство.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.